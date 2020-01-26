Козловский назвал Москвину «Наполеоном фигурного катания»

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Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился мнением о тренере дуэта — Тамаре Москвиной.
Козловский назвал Москвину «Наполеоном фигурного катания»
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

«Если говорить о Москвиной, нужно прежде всего понять: она не просто тренер. Она великий педагог, продюсер, стратег и государственный деятель в одном лице. Наполеон фигурного катания. Всегда видит, что будет, видит, как именно это будет, и знает, как сделать так, чтобы быть к этому готовым. Но не припомню, чтобы Москвина навязывала нам какой-то стиль поведения. Скорее она просто создаёт какие-то ситуации, в которых ты невольно начинаешь вести себя так, что это помогает результату», — рассказал Козловский.

Ранее Бойкова и Козловский рассказали об особенностях выполнения сложных элементов в их дуэте.

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