Хоккеист «Эдмонтона» Макдэвид мог пропустить весь сезон-2019/2020 из-за операции

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал, что мог пропустить весь нынешний сезон из-за операции.

«В таком возрасте совсем не хочется пропускать сезон, не хочется ложиться на операцию. Я бы не сказал, что считал это рискованным предприятием, но было немало вопросов. Тут речь шла не о передней крестообразной связке, которую врачи сейчас могут восстановить с закрытыми глазами, а о задней. Лишь несколько хирургов делали такие операции. Она ещё не очень хорошо освоена», — приводит слова Макдэвида пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что время от времени чувствовал себя нехорошо и сильно беспокоился насчёт повреждения.

«Переживал, что покажет МРТ, не придётся ли всё-таки ложиться на операцию. Но прогресс был, и в итоге нам удалось этого избежать», — добавил 23-летний форвард.

Макдэвид травмировался в концовке минувшего сезона. Тогда он повредил связки и получил перелом большой берцовой кости. В нынешнем сезоне в активе канадца 76 (27 + 49) очков, и он возглавляет список лучших бомбардиров лиги.

Ранее сообщалось, что Давид Пастрняк был признан MVP Матча звёзд НХЛ.