Команда Тихоокеанского дивизиона стала победителем Матча звёзд НХЛ

Сборная Тихоокеанского дивизиона одержала победу над командой Атлантического дивизиона в финале Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В полуфинальных играх представители Тихоокеанского дивизиона победили команду Центрального дивизиона — 10:5, а сборная Атлантического дивизиона взяла верх над командой Столичного дивизиона — 9:5.

Финальная встреча завершилась со счётом 5:4.

Победу команде Тихоокеанского дивизиона принесли шайбы Макса Пачиоретти, Элиаса Петтерссона, Леона Драйзайтля, Конора Макдэвида и Томаша Гертла.

Сборная Атлантического дивизиона ответила голами Виктора Хедмана, Джонатана Юбердо, Давида Пастрняка и Тайлера Бертуцци. Российский голкипер Андрей Василевский отразил семь из 11 бросков за 9 минут и 19 секунд игрового времени.

Ранее сообщалось, что Василевский стал вторым в конкурсе на лучшую серию сейвов в Матче звёзд НХЛ.