Команда Тихоокеанского дивизиона стала победителем Матча звёзд НХЛ

Короткая ссылка
Сборная Тихоокеанского дивизиона одержала победу над командой Атлантического дивизиона в финале Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Команда Тихоокеанского дивизиона стала победителем Матча звёзд НХЛ
  • Reuters

В полуфинальных играх представители Тихоокеанского дивизиона победили команду Центрального дивизиона — 10:5, а сборная Атлантического дивизиона взяла верх над командой Столичного дивизиона — 9:5.

Финальная встреча завершилась со счётом 5:4.

Победу команде Тихоокеанского дивизиона принесли шайбы Макса Пачиоретти, Элиаса Петтерссона, Леона Драйзайтля, Конора Макдэвида и Томаша Гертла.

Сборная Атлантического дивизиона ответила голами Виктора Хедмана, Джонатана Юбердо, Давида Пастрняка и Тайлера Бертуцци. Российский голкипер Андрей Василевский отразил семь из 11 бросков за 9 минут и 19 секунд игрового времени.

Ранее сообщалось, что Василевский стал вторым в конкурсе на лучшую серию сейвов в Матче звёзд НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить