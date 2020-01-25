Василевский стал вторым в конкурсе на лучшую серию сейвов в Матче звёзд НХЛ

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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял второе место в конкурсе на самую длинную серию сейвов в мастер-шоу Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Василевский стал вторым в конкурсе на лучшую серию сейвов в Матче звёзд НХЛ
  • Reuters

Россиянин отразил девять бросков подряд.

Победу же одержал вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, совершивший 10 спасений кряду. 

Ранее Василевский вслепую отразил шайбу в Матче звёзд НХЛ.

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