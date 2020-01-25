Василевский стал вторым в конкурсе на лучшую серию сейвов в Матче звёзд НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял второе место в конкурсе на самую длинную серию сейвов в мастер-шоу Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Reuters