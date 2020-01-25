Василевский вслепую отразил шайбу в Матче звёзд НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил сейв вслепую во время конкурса вратарей на мастер-шоу Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Reuters