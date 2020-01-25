Василевский вслепую отразил шайбу в Матче звёзд НХЛ
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил сейв вслепую во время конкурса вратарей на мастер-шоу Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
- Reuters
Россиянин вслепую отразил бросок форварда «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзала.
Classic Big Cat. 🚫#NHLAllStarpic.twitter.com/ihXn5RRSfO— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) January 25, 2020
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин и Евгений Малкин включены в сборные десятилетий по версии НХЛ.
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