«Монако» с Головиным потерпел домашнее поражение от «Страсбура»

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«Монако» уступил на своём поле «Страсбуру» в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу (1:3).
«Монако» с Головиным потерпел домашнее поражение от «Страсбура»
  • globallookpress.com

В составе гостей отличились Людовик Ажорк, Адриен Томассон и Стефан Митрович. Хозяева размочили счёт лишь в концовке игры усилиями Стевана Йоветича. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле все 90 минут. В турнирной таблице монегаски занимают 12-е место с 29 очками. У «Страсбура» 30 зачётных баллов и седьмая позиция.

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Шальке» в 19-м туре Бундеслиги.

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