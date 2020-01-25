«Монако» с Головиным потерпел домашнее поражение от «Страсбура»

«Монако» уступил на своём поле «Страсбуру» в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу (1:3).

В составе гостей отличились Людовик Ажорк, Адриен Томассон и Стефан Митрович. Хозяева размочили счёт лишь в концовке игры усилиями Стевана Йоветича. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле все 90 минут. В турнирной таблице монегаски занимают 12-е место с 29 очками. У «Страсбура» 30 зачётных баллов и седьмая позиция.

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Шальке» в 19-м туре Бундеслиги.