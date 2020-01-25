Медведев: надеюсь победить во всех матчах на Australian Open
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«Я рад, что победил в трёх сетах. У меня остались хорошие воспоминания о прошлом годе, когда я в первый раз на турнире Большого шлема играл на второй неделе. Надеюсь, в этот раз тоже далеко пройду. Постараюсь выиграть как можно больше матчей. Надеюсь победить во всех семи матчах здесь», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.
В четвёртом круге турнира россиянин сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.
Ранее сообщалось, что Медведев победил Попырина и вышел в четвёртый круг Australian Open.