Медведев: надеюсь победить во всех матчах на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от победы в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии над местным теннисистом Алексеем Попыриным.

«Я рад, что победил в трёх сетах. У меня остались хорошие воспоминания о прошлом годе, когда я в первый раз на турнире Большого шлема играл на второй неделе. Надеюсь, в этот раз тоже далеко пройду. Постараюсь выиграть как можно больше матчей. Надеюсь победить во всех семи матчах здесь», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

В четвёртом круге турнира россиянин сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Ранее сообщалось, что Медведев победил Попырина и вышел в четвёртый круг Australian Open.