Рублёв заявил, что настрой помог ему одолеть Гоффена на Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что ему помогло в матче третьего круга турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне с бельгийцем Давидом Гоффеном .

«С уверенностью всё в порядке, но иногда дело не в ней. Сегодня я подавал не так удачно, как в матче второго круга, и это давило на меня психологически. И тут важно было правильно отреагировать, концентрироваться только на позитиве и отметать негатив. В теннисе это самое главное», — цитирует Рублёва ATP Tour.

Он отметил, что в первом сете слишком неуверенно действовал на подаче соперника. Тем не менее он не стал мириться с тем, что у Гоффена шла игра.

«Пришлось сказать себе: «Мне нужно не проявлять эмоции, а продолжать бороться и оставаться в позитивном настроении. Может случиться, что смогу перевернуть игру», — добавил Рублёв.

Рублёв взял верх над Гоффеном со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4). В четвёртом раунде Рублёв сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, который обыграл испанца Фернандо Вердаско.

Ранее сообщалось, что победа над Гоффеном стала для Рублёва 15-й подряд со старта сезона.