Рублёв заявил, что настрой помог ему одолеть Гоффена на Australian Open
- Reuters
«С уверенностью всё в порядке, но иногда дело не в ней. Сегодня я подавал не так удачно, как в матче второго круга, и это давило на меня психологически. И тут важно было правильно отреагировать, концентрироваться только на позитиве и отметать негатив. В теннисе это самое главное», — цитирует Рублёва ATP Tour.
Он отметил, что в первом сете слишком неуверенно действовал на подаче соперника. Тем не менее он не стал мириться с тем, что у Гоффена шла игра.
«Пришлось сказать себе: «Мне нужно не проявлять эмоции, а продолжать бороться и оставаться в позитивном настроении. Может случиться, что смогу перевернуть игру», — добавил Рублёв.
Рублёв взял верх над Гоффеном со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4). В четвёртом раунде Рублёв сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, который обыграл испанца Фернандо Вердаско.
Ранее сообщалось, что победа над Гоффеном стала для Рублёва 15-й подряд со старта сезона.