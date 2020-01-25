Мать Козловского рассказала о проблемах Бойковой с платьем перед ЧЕ

Мать российского фигуриста Дмитрия Козловского Виктория рассказала о проблемах с платьем, которые возникли у партнёрши её сына Анастасии Бойковой перед чемпионатом Европы в австрийском Граце.

«Первая тренировка оказалась не самой удачной, плюс у Саши произошла какая-то неполадка с костюмом», — сказала мать спортсмена в интервью RT.

По её словам, от платья что-то оторвалось и это изначально немного выбило российский дуэт из колеи.

«На самом деле, всё это было хорошо. Дима после той тренировки пришёл ко мне в отель. Взглянула на него и поняла, что он внутренне собран. Возможно, как раз те тренировочные неудачи убрали излишнюю браваду, самоуверенность, весь нежелательный драйв, как сейчас модно говорить. Даже написала своей маме, что мне очень понравилось его настроение», — добавила Виктория.

Ранее мать Козловского призналась, на каком турнире особенно волновалась за сына.