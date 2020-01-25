Мать Козловского призналась, на каком турнире особенно волновалась за сына

Виктория, мать выступающего в паре с Анастасией Бойковой российского фигуриста Дмитрия Козловского, призналась, какой турнир с участием сына был для неё особенно нервным.

«Чемпионат России, конечно. Дело даже не в том, что этот старт открывает путь на первенства Европы и мира. Нам было важно честно и чисто пройти отбор. Показать, что мы не просто заслуживаем места в сборной, но и конкурентоспособны. То есть было необходимо не просто квалифицироваться, но и с самого начала зарекомендовать себя наилучшим образом», — сказала мать спортсмена в интервью RT.

Она также отметила, что на соревнованиях может произойти всё что угодно, вспомнив неудачу в финале Гран-при.

«Ребята ведь были прекрасно готовы к тому старту», — добавила Виктория.

Ранее мать Козловского призналась, что в детстве сын хотел выступать в одиночном разряде.