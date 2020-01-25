Мать Козловского призналась, что в детстве он хотел выступать в одиночном разряде

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Мать российского фигуриста Дмитрия Козловского Виктория ответила на вопрос, хотел ли её сын с самого начала выступать в парном катании.
Мать Козловского призналась, что в детстве он хотел выступать в одиночном разряде
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Конечно, нет. А кто из одиночников хочет? Тем более что после Рябининой его взял под своё крыло Алексей Мишин, и Дима какое-то время работал в одной из его групп. И только потом сына забрала к себе Тамара Москвина», — сказала мать спортсмена в интервью RT.

По её словам, в какой-то момент общими усилиями удалось убедить юного фигуриста, что если он хочет чего-то достичь, то должен понимать, насколько более реальны его перспективы в парном катании. 

«Так считала ещё Рябинина. Постоянно подчёркивала, что Дима — прирождённый парник. Поэтому и тренировала его иначе, чем остальных одиночников. В парном катании другие силовые нагрузки, не нужно столько тянуться, как в одиночном катании, сами мышцы тоже должны развиваться иначе. Хоть Мишин и говорит, что Дима прыгнет у него четверной лутц. В этом у него никогда не было сомнений», — добавила Виктория.

Козловский и Анастасия Бойкова стали чемпионами Европы среди спортивных пар.

Ранее Васильев высказался о победе Бойковой и Козловского на ЧЕ по фигурному катанию.

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