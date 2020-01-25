Синицын рассказал, что изменилось в катании Степановой и Букина

Тренер Ростислав Синицын рассказал, что изменилось в катании российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина, выступающих в танцах на льду.

«У Степановой и Букина появились искра и гармония, химия. Мне очень понравилось всё, что видел в их исполнении на тренировках», — сказал Синицын в интервью RT.

Ранее тренер Степановой и Букина Ирина Жук раскритиковала условия проживания на ЧЕ.