Синицын рассказал, что изменилось в катании Степановой и Букина
Тренер Ростислав Синицын рассказал, что изменилось в катании российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина, выступающих в танцах на льду.
- © Raniero Corbelletti/AFLO
- globallookpress.com
«У Степановой и Букина появились искра и гармония, химия. Мне очень понравилось всё, что видел в их исполнении на тренировках», — сказал Синицын в интервью RT.
Ранее тренер Степановой и Букина Ирина Жук раскритиковала условия проживания на ЧЕ.
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