Мужская сборная России стала второй в общем зачёте Кубка мира по велотреку в спринте

Российские велогонщики заняли второе место в общем зачёте Кубка мира по велоспорту на треке в командном спринте среди мужчин.

© Владимир Астапкович

РИА Новости