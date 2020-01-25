Мужская сборная России стала второй в общем зачёте Кубка мира по велотреку в спринте

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Российские велогонщики заняли второе место в общем зачёте Кубка мира по велоспорту на треке в командном спринте среди мужчин.
Мужская сборная России стала второй в общем зачёте Кубка мира по велотреку в спринте
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По итогам шести этапов россияне набрали 2850 очков.

Победу одержали поляки (3562,50 очка), а тройку лучших замкнули французы (2512,50).

Женская российская команда в общем зачёте спринта стала третьей (1650). Выиграла зачёт команда Польши (2350), а второе место заняли китаянки (1900).

В зачёте гонок преследования среди мужчин россияне заняли третье место (3200). Победителями стали итальянцы (4600), а вторыми — швейцарцы (3900).

Ранее сообщалось, что велосипедист Валентин Попов получил четырёхлетнюю дисквалификацию за применение мельдония.

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