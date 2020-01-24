Федерер о победе над Миллманом: уже начал думать, как буду объяснять своё поражение
- © Patrick Hamilton/Keystone Press Agency
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«Как хорошо выиграть на супер-тай-брейке, соперник сыграл отличный матч. Это была хорошая битва с отличным парнем, в конце мне немного повезло. Уже начал думать, как буду объяснять своё поражение на пресс-конференции, но решил всё же побороться, в итоге выиграл», — сказал Федерер после игры.
По его словам, необходимо было сохранять концентрацию и настрой на тай-брейке, а также принимать верные решения. Кроме того, он отметил, что соперник практически не совершал ошибок, и во многом Федереру помогла его подача.
«Было сложно, Джон сделал мою жизнь очень сложной сегодня», — добавил легендарный теннисист.
В четвёртом раунде 38-летний Федерер сыграет с венгром Мартоном Фучовичем, который оказался сильнее американца Томми Пола.
Федерер является шестикратным победителем Открытого чемпионата Австралии.
Ранее Федерер в пяти сетах одолел Миллмана в третьем круге Australian Open.