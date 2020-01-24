Федерер о победе над Миллманом: уже начал думать, как буду объяснять своё поражение

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал свою победу над австралийцем Джоном Миллманом в матче третьего круга первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Федерер о победе над Миллманом: уже начал думать, как буду объяснять своё поражение
  • © Patrick Hamilton/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Как хорошо выиграть на супер-тай-брейке, соперник сыграл отличный матч. Это была хорошая битва с отличным парнем, в конце мне немного повезло. Уже начал думать, как буду объяснять своё поражение на пресс-конференции, но решил всё же побороться, в итоге выиграл», — сказал Федерер после игры.

По его словам, необходимо было сохранять концентрацию и настрой на тай-брейке, а также принимать верные решения. Кроме того, он отметил, что соперник практически не совершал ошибок, и во многом Федереру помогла его подача.

«Было сложно, Джон сделал мою жизнь очень сложной сегодня», — добавил легендарный теннисист.

В четвёртом раунде 38-летний Федерер сыграет с венгром Мартоном Фучовичем, который оказался сильнее американца Томми Пола.

Федерер является шестикратным победителем Открытого чемпионата Австралии.

Ранее Федерер в пяти сетах одолел Миллмана в третьем круге Australian Open.

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