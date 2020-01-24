Биатлонист Гараничев не выступит в смешанных эстафетах на этапе КМ в Поклюке

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Российский биатлонист Евгений Гараничев не будет включён в состав национальной команды на смешанные эстафетные гонки, которые пройдут в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Биатлонист Гараничев не выступит в смешанных эстафетах на этапе КМ в Поклюке
  • © BEAUTIFUL SPORTS/Graban
  • globallookpress.com

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя тренерского штаба сборной, в миксте выступят Александр Логинов и Матвей Елисеев, а в сингл-миксте — Эдуард Латыпов.

Обе гонки состоятся 25 января.

Отмечается, что женская часть команды на смешанные эстафеты будет определена по итогам индивидуальной гонки, которая пройдёт днём ранее.

Ранее сообщалось, что французский биатлонист Фабьен Клод снялся с этапа КМ в Поклюке из-за пропажи отца.

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