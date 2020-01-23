Французский биатлонист Клод снялся с этапа КМ в Поклюке из-за пропажи отца

Французский биатлонист Фабьен Клод прекращает выступления на этапе Кубка мира в Поклюке в связи с пропажей отца.

Жиль Клод, отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клод, пропал без вести в Канаде. Мужчина в составе группы из восьми человек и гида отправился в горы Квебека на снегоходах, однако его транспортное средство провалилось под лёд.

В связи с этим Фабьен Клод прекратил выступления на этапе Кубка мира в Поклюке. В индивидуальной гонке на 20 км, которая состоялась в рамках данного этапа, биатлонист занял третье место.

Ранее сообщалось, что Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке.