Гончаренко о выступлении Даниеляна на ЧЕ: особенно приятно, что у нас появляется надежда

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала выступление Артура Даниеляна на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

«Артур — дебютант, но нисколько не дрогнул, выступил спокойно, уверенно. То, что он слетел в произвольной программе с выезда с тройного лутца, — это какое-то недоразумение, я считаю. Чуть-чуть был под наклоном, немножко недокрутил — и слетел. Он даже сам, наверное, не понял, почему так получилось», — приводит слова Гончаренко РИА Новости.

Она отметила, что это была обидная ошибка, но он сделал в своём прокате всё, что мог.

«Когда спортсмен так вырабатывает всё, что в него вложено, это всегда хорошо. А особенно приятно, что у нас появляется надежда, что дальше у Артура всё будет ещё лучше и он будет бороться», — добавила эксперт.

16-летний Даниелян стал серебряным призёром дебютного для него взрослого чемпионата Европы. По итогам двух прокатов он набрал 246,74 балла: 84,63 за короткую программу и 162,11 за произвольную.

Ранее глава ФФККР заявил, что решение об участии Даниеляна в ЧМ остаётся за его тренером.