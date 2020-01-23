Самарин — о выступлении на ЧЕ: не должно быть таких прокатов в будущем

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Россиянин Александр Самарин остался недоволен прокатом своей произвольной программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце.

«Была бабочка и падение с акселя. В большей степени даже бабочка с тройного элемента, это нонсенс. Трудно найти слова. Думаю, все понимают, что здесь всё не то и не так. Не должно быть таких прокатов в будущем. Надо мне в себе разобраться», — заявил фигурист.

Россиянин допустил ошибки на выезде из четверных тулупа и лутца, упал на тройном акселе и сделал тройной риттбергер в один оборот. По сумме двух программ он получил 220,43 балла, что не позволит ему войти в тройку призёров.

Ранее сообщалось, что организаторы ЧЕ по фигурному катанию в Граце извинились за условия проживания участников.

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