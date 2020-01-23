Организаторы ЧЕ по фигурному катанию в Граце извинились за условия проживания участников

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Организаторы чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце, принесли свои извинения федерациям и участникам турнира за условия проживания в официальной гостинице.
Организаторы ЧЕ по фигурному катанию в Граце извинились за условия проживания участников
  • РИА Новости

«В официальном ответе организаторы чемпионата Европы в Граце приносят извинения представителям федераций и спортсменам, которые проживают в официальном отеле. Переместить такое количество людей в другие гостиницы на данный момент не представляется возможным, так как все отели Граца заняты в связи с большим наплывом туристов. Вместе с тем организаторы чемпионата Европы предложили несколько вариантов решения проблемы», — говорится на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Участники соревнований и тренеры жаловались на отсутствие горячей воды в официальной гостинице чемпионата Европы.

Ранее тренер российских фигуристов Александры Степановой и Ивана  Букина раскритиковала условия проживания на ЧЕ.

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