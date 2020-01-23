Эксперт оценил выступление сборной России по хоккею на юношеской Олимпиаде

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Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил выступление национальной команды на юношеской Олимпиаде.
Эксперт оценил выступление сборной России по хоккею на юношеской Олимпиаде
  • РИА Новости

«Золотые медали на Олимпийских играх ребята завоевали, обыграв всех своих основных соперников», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, выступление прошло позитивно и к сборной нет никаких вопросов.

Эксперт выразил надежду, что игроки юношеской команды будут повышать свой уровень мастерства, чтобы впоследствии занять достойное место в молодёжной сборной и попасть в КХЛ.

Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над национальной командой США в финале хоккейного турнира юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне.

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