Эксперт оценил выступление сборной России по хоккею на юношеской Олимпиаде
- РИА Новости
«Золотые медали на Олимпийских играх ребята завоевали, обыграв всех своих основных соперников», — заявил он в беседе с Newinform.
По его словам, выступление прошло позитивно и к сборной нет никаких вопросов.
Эксперт выразил надежду, что игроки юношеской команды будут повышать свой уровень мастерства, чтобы впоследствии занять достойное место в молодёжной сборной и попасть в КХЛ.
Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над национальной командой США в финале хоккейного турнира юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне.