Эксперт оценил выступление сборной России по хоккею на юношеской Олимпиаде

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил выступление национальной команды на юношеской Олимпиаде.

«Золотые медали на Олимпийских играх ребята завоевали, обыграв всех своих основных соперников», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, выступление прошло позитивно и к сборной нет никаких вопросов.

Эксперт выразил надежду, что игроки юношеской команды будут повышать свой уровень мастерства, чтобы впоследствии занять достойное место в молодёжной сборной и попасть в КХЛ.

Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над национальной командой США в финале хоккейного турнира юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне.