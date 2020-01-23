РФС рассмотрит правомерность переизбрания Прядкина главой РПЛ

Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) в пятницу рассмотрит протокол выборов президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

По словам представителя пресс-службы РФС, которые приводит ТАСС, заседание избиркома, на котором будет рассмотрен протокол общего собрания лиги, состоится 24 января.

Досрочное голосование состоялось 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ. Кандидатура Прядкина была одобрена единогласно. Предыдущий президентский срок главы РПЛ должен был истечь в апреле этого года.

Ранее Газизов прокомментировал переизбрание Прядкина президентом РПЛ.