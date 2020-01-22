Газизов прокомментировал переизбрание Прядкина президентом РПЛ

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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов высказал мнение о шумихе вокруг переизбрания Сергея Прядкина главой Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газизов прокомментировал переизбрание Прядкина президентом РПЛ
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Тему нелегитимности выборов раздули журналисты. Видимо, в погоне за сенсациями. Я вижу ситуацию изнутри так: клубы единогласно поддержали Прядкина. Какие могут быть вопросы, если это было единое мнение?» — приводит слова Газизова «Советский спорт».

Он отметил, что не хочет вдаваться в юридические детали вопроса, но не сомневается в легитимности прошедших выборов.

«Согласен, выборы прошли спонтанно. Вопрос был поднят прямо на собрании. Однако все сразу согласились. Никаких дискуссий не было. Решили, что нет смысла тянуть до апреля, лишний раз собираться по этому вопросу, раз его можно закрыть прямо сейчас», — добавил президент клуба.

Досрочное голосование состоялось 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ. Кандидатура Прядкина была одобрена единогласно. Предыдущий президентский срок главы РПЛ должен был истечь в апреле этого года.

Ранее сообщалось, что в РФС хотят признать выборы Прядкина нелегитимными.

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