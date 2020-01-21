«Очень большое обновление»: Путин о составе нового правительства России

СМИ: В РФС хотят признать выборы Прядкина нелигитимными

Короткая ссылка
В Российском футбольном союзе (РФС) считают, что процедура переизбрания президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина на очередной срок была произведена с нарушениями.
СМИ: В РФС хотят признать выборы Прядкина нелигитимными
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия». По информации источника, недовольство РФС вызвано тем, что при проведении перевыборов лига нарушила ряд пунктов собственного устава и регламента союза.

Досрочное голосование состоялось 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ. Кандидатура Прядкина была одобрена единогласно. Предыдущий президентский срок главы РПЛ должен был истечь в апреле этого года. В повестке заседания 16 января вопроса о проведении выборов руководителя организации. В РФС рассчитывают на повторное проведение выборов в соответствии с правилами и регламентом.

Ранее Федун выразил мнение, что расширение РПЛ негативно отразится на лиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить