СМИ: В РФС хотят признать выборы Прядкина нелигитимными
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия». По информации источника, недовольство РФС вызвано тем, что при проведении перевыборов лига нарушила ряд пунктов собственного устава и регламента союза.
Досрочное голосование состоялось 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ. Кандидатура Прядкина была одобрена единогласно. Предыдущий президентский срок главы РПЛ должен был истечь в апреле этого года. В повестке заседания 16 января вопроса о проведении выборов руководителя организации. В РФС рассчитывают на повторное проведение выборов в соответствии с правилами и регламентом.
Ранее Федун выразил мнение, что расширение РПЛ негативно отразится на лиге.