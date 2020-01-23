Владелец «Сочи» надеется договориться с Кокориным о переходе из «Зенита»

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Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал ситуацию вокруг перехода в команду нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина на правах аренды.
Владелец «Сочи» надеется договориться с Кокориным о переходе из «Зенита»
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Мы обсуждали это до объявления об аренде, разговаривали сначала с клубом, а потом с ним. Он был в курсе ещё до всех публикаций. Сейчас будем дальше двигать этот вопрос, посмотрим, как всё будет происходить», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Он отметил, что переход в «Сочи» был бы для Кокорина хорошим подспорьем для возвращения на былые позиции.

«Мне кажется, здравый смысл должен восторжествовать, надеемся, что всё завершится положительно», — добавил владелец «Сочи».

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина. Тем не менее главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался этим недоволен. Сам игрок в тот же день оформил хет-трик в контрольном матче с катарским «Аль-Увайнахом». Позднее агент игрока неоднократно заявлял, что Кокорин не знал о переговорах и не намерен уходить из «Зенита».

Ранее сообщалось, что агент Кокорина заявил, что футболист узнал из СМИ о своём переходе в «Сочи» на правах аренды.

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