Свищёв: решение WADA по московской лаборатории усложняет работу РУСАДА

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, глава Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о приостановлении аккредитации московской лаборатории.

«Это, конечно, усложняет работу РУСАДА, теперь нужно заключать дополнительные соглашения с международными лабораториями, которые могут проводить исследования на территории России. Это дополнительные расходы. Плюс к этому начинают действовать новые спортивные санкции. Предстоит сложнейшая работа, чтобы помочь РУСАДА и всему российскому спорту вернуться на арену», — приводит слова Свищёва Sputnik.

22 января WADA приостановило аккредитацию московской антидопинговой лаборатории. Это связано с решением организации от 9 декабря 2019 года, которым исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Такие решения связаны с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA, оно было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.

Ранее Юрий Ганус заявил, что решение WADA по московской лаборатории не стало неожиданностью для РУСАДА.