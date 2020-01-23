Бё высказался о лидерстве Фуркада в зачёте КМ по биатлону

Норвежец Йоханнес Бё высказал мнение о своём соперничестве с французом Мартеном Фуркадом за победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону в нынешнем сезоне.

«Его победы вынудили меня выйти на вечернюю тренировку. Мне нравится наше соперничество. В общем зачёте он очень сильно оторвался. Это неприятно. Жаль, что я не мог оказать ему сопротивление, когда он выступал так хорошо», — приводит слова Бё NRK.

Фуркад в отсутствие Бё, пропустившего два январских этапа Кубка мира в связи с рождением сына, выиграл четыре личные гонки подряд и вышел на первое место в общем зачёте Кубка мира. Он опережает Бё на 133 очка.

Ранее сообщалось, что Хованцев не согласен с утверждением о неконкурентоспособности сборной России по биатлону.