Бё высказался о лидерстве Фуркада в зачёте КМ по биатлону

Короткая ссылка
Норвежец Йоханнес Бё высказал мнение о своём соперничестве с французом Мартеном Фуркадом за победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону в нынешнем сезоне.
Бё высказался о лидерстве Фуркада в зачёте КМ по биатлону
  • Reuters

«Его победы вынудили меня выйти на вечернюю тренировку. Мне нравится наше соперничество. В общем зачёте он очень сильно оторвался. Это неприятно. Жаль, что я не мог оказать ему сопротивление, когда он выступал так хорошо», — приводит слова Бё NRK.

Фуркад в отсутствие Бё, пропустившего два январских этапа Кубка мира в связи с рождением сына, выиграл четыре личные гонки подряд и вышел на первое место в общем зачёте Кубка мира. Он опережает Бё на 133 очка.

Ранее сообщалось, что Хованцев не согласен с утверждением о неконкурентоспособности сборной России по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить