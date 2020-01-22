Хованцев не согласен с утверждением о неконкурентоспособности сборной России по биатлону

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что не согласен с широко обсуждаемым утверждением о неконкурентоспособности национальной команды в нынешнем сезоне.
Хованцев не согласен с утверждением о неконкурентоспособности сборной России по биатлону
  • РИА Новости

«Готов возразить. Мнений много, есть правильные, есть не очень. Тренерский анализ даёт понять: проблемы в Анси были из-за снега. То же самое — в начале этапов в Оберхофе и Рупольдинге. К теплу мы оказались готовы не очень хорошо. А бежать можем. Латыпов, уставший и на фоне разных проблем, показал в пасьюте Рупольдинга седьмой ход. Значит, проблема не в физическом состоянии. Логинов говорил после эстафеты, что лыжи ехали по-другому, он мог бороться, если бы не два промаха. Это тоже не очень хорошо, но это индикатор. Не стоит всё сводить к недостаточной подготовке, это не так», — приводит слова Хованцева «Матч ТВ».

В текущем сезоне российские биатлонисты по итогам пяти этапов завоевали всего пять медалей — две серебряные и три бронзовые.

Ранее Анфиса Резцова высказала мнение, что в сборной России по биатлону царит разлад и бардак.

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