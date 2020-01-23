РУСАДА дисквалифицировало сноубордиста Автанеева

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации чемпиона Универсиады сноубордиста Никиты Автанеева за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба РУСАДА, срок двухлетней дисквалификации будет отсчитываться с 10 октября 2019 года.

Причиной отстранения спортсмена стал пропуск допинг-тестов.

24-летний Автанеев является победителем этапов Кубка Европы в хафпайпе, двукратным чемпионом России, бронзовым призёром чемпионата мира в хафпайпе среди юниоров, а также победителем Универсиады-2019.

Ранее Юрий Ганус заявил, что решение WADA по московской лаборатории не стало неожиданностью для РУСАДА.