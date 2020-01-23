«Лейкерс» победил «Нью-Йорк» в матче НБА, Джеймс и Дэвис набрали 49 очков на двоих

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счётом 100:92 в пользу гостей.

В составе «Лос-Анджелеса» 28 очков набрал Энтони Дэвис. Ещё 21 очко в активе Леброна Джеймса.

За «Нью-Йорк» 20 очков набрал Маркус Моррис.

В других матчах игрового дня «Торонто Рэпторс» обыграл «Филадельфия Сиксерс» (107:95), «Орландо Мэджик» уступил «Оклахома-Сити Тандер» (114:120), «Детройт Пистонс» победил «Сакраменто Кингз» (127:106), «Майами Хит» в овертайме взял верх над «Вашингтон Уизардс» (134:129), «Бостон Селтикс» обыграл «Мемфис Гриззлиз» (119:95), «Атланта Хоукс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» (102:95), «Хьюстон Рокетс» победил «Денвер Наггетс» (121:105), «Чикаго Буллз» обыграл «Миннесота Тимбервулвз» (117:110), «Финикс Санз» потерпел поражение от «Индиана Пэйсерс» (87:112), а «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл «Юта Джаз» (96:129).

Ранее сообщалось, что первый номер драфта-2019 установил рекорд в дебютном матче НБА.