«Коламбус» победил «Виннипег» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.
Победу «Блю Джекетс» принесли голы Сета Джонса, Густава Нюквиста и Оливера Бьёркстранда, оформившего дубль. Владислав Гавриков очков не набрал.
«Джетс» ответил шайбами Мейсона Аплтона, Кайла Коннора и Нила Пионка. Дмитрий Куликов не отличился результативными действиями.
В параллельном матче «Миннесота Уайлд» победил «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:2.
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» вернул Шестёркина в свой фарм-клуб в АХЛ.