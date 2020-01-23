«Коламбус» победил «Виннипег» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Коламбус» победил «Виннипег» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

Победу «Блю Джекетс» принесли голы Сета Джонса, Густава Нюквиста и Оливера Бьёркстранда, оформившего дубль. Владислав Гавриков очков не набрал.

«Джетс» ответил шайбами Мейсона Аплтона, Кайла Коннора и Нила Пионка. Дмитрий Куликов не отличился результативными действиями.

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» победил «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:2.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» вернул Шестёркина в свой фарм-клуб в АХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить