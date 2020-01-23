«Коламбус» победил «Виннипег» в матче НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

Победу «Блю Джекетс» принесли голы Сета Джонса, Густава Нюквиста и Оливера Бьёркстранда, оформившего дубль. Владислав Гавриков очков не набрал.

«Джетс» ответил шайбами Мейсона Аплтона, Кайла Коннора и Нила Пионка. Дмитрий Куликов не отличился результативными действиями.

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» победил «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:2.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» вернул Шестёркина в свой фарм-клуб в АХЛ.