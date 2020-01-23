«Нью-Орлеан» проиграл «Сан-Антонио» в дебютном матче Уильямсона в НБА

«Нью-Орлеан Пеликанс» потерпел поражение от «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Нью-Орлеане, завершилась со счётом 121:117 в пользу гостей.

В составе «Спёрс» дабл-дабл из 32 очков и 14 подборов в активе Ламаркуса Олдриджа. Ещё 20 очков набрал Демар Дерозан.

Первый номер драфта НБА 2019 года Зион Уильямсон в своём дебютном матче набрал 22 очка. Аналогичный показатель у Брэндона Ингрэма. Дабл-дабл из 14 очков и 12 ассистов в активе Лонзо Болла. Деррик Фэворс оформил дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов.

Ранее сообщалось, что «Клипперс» обыграл «Даллас» в матче НБА.