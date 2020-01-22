«Клипперс» обыграл «Даллас» в матче НБА, Леонард набрал 36 очков
- Reuters
Встреча прошла в Далласе и завершилась со счётом 110:107 в пользу гостей.
В составе «Лос-Анджелеса» дабл-дабл из 36 очков и 11 подборов оформил Кавай Леонард. У «Маверикс» также дабл-даблом отметился Лука Дончич, который набрал 36 очков и совершил десять подборов.
В следующем матче «Клипперс» сыграет с «Атланта Хоукс», а «Даллас» встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Ранее 61 очко Дэмьена Лилларда помогло «Портленду» обыграть «Голден Стэйт Уорриорз» в НБА.