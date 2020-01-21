61 очко Лилларда помогло «Портленду» обыграть «Голден Стэйт» в НБА

«Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Портленде, исход которой решался в овертайме, завершилась со счётом 129:123 в пользу хозяев площадки.

В составе «Трэйл Блэйзерс» 61 очко набрал Дэмьен Лиллард. Дабл-дабл из 17 очков и 21 подбора в активе Хассана Уайтсайда.

За «Уорриорз» 33 очка набрал Алекс Бёркс. Д'Анджело Расселл собрал дабл-дабл из 27 очков и 11 передач, а Эрик Паскел записал в свой актив дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.

В других матчах игрового дня «Милуоки Бакс» победил «Чикаго Буллз» (111:98), «Мемфис Гриззлиз» уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» (116:126), «Хьюстон Рокетс» проиграл «Оклахома-Сити Тандер» (107:112), «Майами Хит» в овертайме взял верх над «Сакраменто Кингз» (118:113), «Кливленд Кавальерс» проиграл «Нью-Йорк Никс» (86:106), «Шарлотт Хорнетс» потерпел поражение от «Орландо Мэджик» (83:106), «Миннесота Тимбервулвз» проиграл «Денвер Наггетс» (100:107), «Юта Джаз» победил «Индиана Пэйсерс» (118:88), а «Финикс Санз» проиграл «Сан-Антонио Спёрс» (118:120).

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» проиграл «Бостону» в НБА, несмотря на дабл-дабл Джеймса.