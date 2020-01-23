Ананидзе объяснил, почему предпочёл «Анортосис» клубам из России

Короткая ссылка
Новичок кипрского «Анортосиса» Джано Ананидзе прокомментировал свой переход из московского «Спартака».
Ананидзе объяснил, почему предпочёл «Анортосис» клубам из России
  • globallookpress.com

«Спасибо клубу и особенно главному тренеру Темури Кецбая за предоставленную возможность. Тренер рассказал мне о целях и философии команды, после чего я решил продолжить карьеру здесь. Хотя у меня было несколько предложений — из России, Турции и Греции, я выбрал «Анортосис» и очень доволен этим. Это великолепная команда, которая стремится выиграть чемпионский титул. Это соответствует моим целям, так как я всегда ставлю высокую планку и хочу играть в командах с большими задачами», — приводит слова грузинского легионера аккаунт «Анортосиса» в Instagram.

27-летний грузинский хавбек является воспитанником «Спартака» и играл за основной состав с 2009 года. Он дважды покидал клуб на правах аренды — в сезоне-2013/14 выстапал в «Ростове» и с лета 2019 года — в «Крыльях Советов». За досрочное расторжение контракта со «Спартаком» Ананидзе выплатили €1 млн.

Ранее сообщалось, что «Порту» победил на выезде «Виторию Гимарайнш» в полуфинале Кубка португальской лиги (2:1).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить