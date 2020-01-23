Пара Бойкова — Козловский выиграла короткую программу на ЧЕ с мировым рекордом

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Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский установила мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию.
Пара Бойкова — Козловский выиграла короткую программу на ЧЕ с мировым рекордом
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Спортсмены набрали за свой прокат 82,34 балла и превзошли достижение китайцев Вэньцзинь Суй и Хань Цуна (81,27). Эти фигуристы ранее отличились на японском этапе Гран-при.

Второе место в короткой программе заняли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (74,92), третье — Евгения Тарасова и Владимир Морозов (73,50).

Ранее сообщалось, что российские пары составили первую тройку в короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию.

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