Российские пары составили первую тройку в короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию

Российские пары заняли весь пьедестал по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

globallookpress.com

Первое место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Их результат составил 82,34. Далее расположились Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (74,92) и Евгения Тарасова / Владимир Морозов (73,50). 16 сильнейших пар продолжат выступление в произвольной программе. Ранее сообщалось, что Александр Самарин сменил ботинки из-за поломки перед выступлением на ЧЕ.