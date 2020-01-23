Российские пары составили первую тройку в короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию

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Российские пары заняли весь пьедестал по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце.
Российские пары составили первую тройку в короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию
  • Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
  • globallookpress.com

Первое место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Их результат составил 82,34. Далее расположились Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (74,92) и Евгения Тарасова / Владимир Морозов (73,50). 16 сильнейших пар продолжат выступление в произвольной программе.

Ранее сообщалось, что Александр Самарин сменил ботинки из-за поломки перед выступлением на ЧЕ.

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