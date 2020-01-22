Сборная России не сумела выйти в полуфинал ЧЕ по водному поло

Мужская сборная России потерпела поражение от национальной команды Венгрии в четвертьфинале чемпионата Европы в Будапеште.

Встреча завершилась со счётом 14:10.

Таким образом, сборная России сыграет в турнире за места с 5-го по 8-е с командами, также проигравшими на стадии 1/4 финала.

Лучшим результатом мужской сборной России на континентальных первенствах является бронза чемпионата Европы 1997 года. На предыдущем ЧЕ россияне заняли седьмое место.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по водному поло обыграла команду Италии и вышла в полуфинал ЧЕ.