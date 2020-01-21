Женская сборная России по водному поло обыграла команду Италии и вышла в полуфинал ЧЕ
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 13:7 в пользу россиянок. В полуфинале соперником сборной России станет действующий чемпион Европы, команда Нидерландов. Матч состоится 23 января.
Чемпионат Европы по водному поло является и отборочным турниром на Олимпийские игры. Победитель соревнований получает прямую путёвку в Токио.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по водному поло обыграла команду Греции и вышла в 1/4 ЧЕ.