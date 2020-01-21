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Женская сборная России по водному поло обыграла команду Италии и вышла в полуфинал ЧЕ

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В четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло сборная России одержала победу над командой Италии.
Женская сборная России по водному поло обыграла команду Италии и вышла в полуфинал ЧЕ
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 13:7 в пользу россиянок. В полуфинале соперником сборной России станет действующий чемпион Европы, команда Нидерландов. Матч состоится 23 января.

Чемпионат Европы по водному поло является и отборочным турниром на Олимпийские игры. Победитель соревнований получает прямую путёвку в Токио.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по водному поло обыграла команду Греции и вышла в 1/4 ЧЕ.

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