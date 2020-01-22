Влашич рассказал, в какой клуб АПЛ стоит перейти Чалову

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич высказал мнение о возможном переходе своего одноклубника россиянина Фёдора Чалова в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

«Не хотелось бы говорить о чужой карьере и рекомендовать Фёдору какие-то конкретные клубы. С моей точки зрения, это неправильно. Единственное, что бы я ему порекомендовал, — переехать в тот клуб, который играет в атакующий футбол, где партнёры по группе атаки будут создавать Фёдору голевые эпизоды. Всё-таки он нападающий и зависит от них», — приводит слова Влашича Bobsoccer.

Он отметил, что Чалову также не стоит переходить в клуб, борющийся за сохранение прописки в АПЛ.

«Или в клуб, который играет в крайне закрытый оборонительный футбол, где практически не создаётся острых моментов. Там нападающему будет очень тяжело», — добавил хорватский хавбек, игравший за ливерпульский «Эвертон».

21-летний россиянин является воспитанником ЦСКА, за который он сыграл в 113 матчах, записав в свой актив 36 забитых мячей и 19 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» по-прежнему заинтересован в трансфере Чалова.