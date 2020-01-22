СМИ: «Вест Хэм» по-прежнему заинтересован в трансфере Чалова
- globallookpress.com
Как сообщает ExWHUemployee, английский коллектив намерен в первую очередь усилить позиции центрального хавбека и правого защитника, но у команды существуют серьёзные проблемы в атакующей линии, из-за чего «Вест Хэм» продолжает следить за Чаловым.
21-летний россиянин является воспитанником ЦСКА, за который он сыграл в 113 матчах, записав в свой актив 36 забитых мячей и 19 голевых передач.
Ранее бывший тренер «Рубина» поделился мнением о возможном уходе Чалова из ЦСКА.