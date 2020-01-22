«Амур» проиграл девятый матч КХЛ подряд, уступив «Куньлуню»

Хабаровский «Амур» потерпел поражение от китайского «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Пекине, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

«Амур» забил первым. На старте первого и второго периодов отличились Дмитрий Коробов и Александр Горшков.

«Куньлунь» ответил четырьмя шайбами в ворота гостей, забив по два раза во второй и третьей двадцатиминутках. Голы в активе Люка Локхарта, Жильбера Брюле и Адама Кракнелла, оформившего дубль.

Для «Амура» это девятое поражение подряд, тогда как «Куньлунь» выиграл третий матч.

Ранее Морозов заявил, что ему не поступало предложение стать главой КХЛ.