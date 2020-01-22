«Амур» проиграл девятый матч КХЛ подряд, уступив «Куньлуню»
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Встреча, прошедшая в Пекине, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.
«Амур» забил первым. На старте первого и второго периодов отличились Дмитрий Коробов и Александр Горшков.
«Куньлунь» ответил четырьмя шайбами в ворота гостей, забив по два раза во второй и третьей двадцатиминутках. Голы в активе Люка Локхарта, Жильбера Брюле и Адама Кракнелла, оформившего дубль.
Для «Амура» это девятое поражение подряд, тогда как «Куньлунь» выиграл третий матч.
Ранее Морозов заявил, что ему не поступало предложение стать главой КХЛ.