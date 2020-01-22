Джокович считает, что подача помогла ему выйти в третий круг Australian Open

Короткая ссылка
Вторая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что ему было непросто играть с японцем Тацумой Ито в матче второго круга первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Джокович считает, что подача помогла ему выйти в третий круг Australian Open
  • Reuters

«Стоит отдать должное сопернику: он сражался до конца. Во втором сете борьба была очень упорной», — цитирует Джоковича AFP.

По его словам, непростые условия возникли во многом из-за ветра, поскольку было сложно угадать, куда полетит мяч.

«Подача очень помогла мне выбраться из трудного положения», — добавил Джокович.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:4, 6:2 в пользу действующего победителя Открытого чемпионата Австралии.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс обыграла Тамару Зиданшек во втором круге Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить