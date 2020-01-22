Джокович считает, что подача помогла ему выйти в третий круг Australian Open

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что ему было непросто играть с японцем Тацумой Ито в матче второго круга первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

Reuters

«Стоит отдать должное сопернику: он сражался до конца. Во втором сете борьба была очень упорной», — цитирует Джоковича AFP. По его словам, непростые условия возникли во многом из-за ветра, поскольку было сложно угадать, куда полетит мяч. «Подача очень помогла мне выбраться из трудного положения», — добавил Джокович. Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:4, 6:2 в пользу действующего победителя Открытого чемпионата Австралии. Ранее сообщалось, что Серена Уильямс обыграла Тамару Зиданшек во втором круге Australian Open.