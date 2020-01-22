В США студенты устроили массовую драку на баскетбольном матче
- РИА Новости
На последних секундах второй четверти игрок Университета Канзаса эффектно заблокировал бросок соперника, который упал на паркет.
Эпизод перерос сначала в словесную перепалку, а затем в массовую драку, в которой также приняли участие болельщики и запасные команд.
Спустя некоторое время драку удалось прекратить, и тренеры увели свои команды в подтрибунное помещение.
Ранее в Турции соревнования по борьбе завершились массовой дракой.