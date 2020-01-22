В США студенты устроили массовую драку на баскетбольном матче

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В Соединённых Штатах произошла массовая драка с участием спортсменов и болельщиков на баскетбольном матче регулярного сезона студенческой лиги между Университетом Канзаса и Государственным Канзасским университетом.
В США студенты устроили массовую драку на баскетбольном матче
  • РИА Новости

На последних секундах второй четверти игрок Университета Канзаса эффектно заблокировал бросок соперника, который упал на паркет.

Эпизод перерос сначала в словесную перепалку, а затем в массовую драку, в которой также приняли участие болельщики и запасные команд.  

Спустя некоторое время драку удалось прекратить, и тренеры увели свои команды в подтрибунное помещение.

Ранее в Турции соревнования по борьбе завершились массовой дракой.

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