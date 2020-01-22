Валуев прокомментировал назначение Матыцина на пост министра спорта
- РИА Новости
В беседе с радио Sputnik он заявил, что Матыцин обладает достаточным опытом и профессионализмом, необходимыми для руководства ведомством.
«Как президент федерации студенческого спорта, как человек, непосредственно знающий спорт изнутри и немало лет отдавший тому, чтобы воспитывать специалистов спорта, — это достаточное количество данных, которые, наверное, позволят ему органично влиться в новую работу», — отметил Николай Валуев.
21 января президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин был назначен новым министром спорта России.
Газета «Известия» сообщала, что в ближайшее время он намерен встретиться с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).