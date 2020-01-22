Валуев прокомментировал назначение Матыцина на пост министра спорта

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев оценил назначение Олега Матыцина на должность министра спорта.

В беседе с радио Sputnik он заявил, что Матыцин обладает достаточным опытом и профессионализмом, необходимыми для руководства ведомством.

«Как президент федерации студенческого спорта, как человек, непосредственно знающий спорт изнутри и немало лет отдавший тому, чтобы воспитывать специалистов спорта, — это достаточное количество данных, которые, наверное, позволят ему органично влиться в новую работу», — отметил Николай Валуев.

21 января президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин был назначен новым министром спорта России.

Газета «Известия» сообщала, что в ближайшее время он намерен встретиться с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).