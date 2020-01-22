Трое россиян завершили вничью свои партии девятого игрового дня в Вейк-ан-Зее

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен чёрными фигурами обыграл выступающего под флагом FIDE Алирезу Фируджу в центральной партии девятого тура супертурнира в Вейк-ан-Зее.

Остальные партии дня завершились вничью. Так, россиянин Даниил Дубов поделил очки с индийцем Вишванатаном Анандом, его соотечественник Никита Витюгов — с американцем Фабиано Каруаной, а Владислав Артемьев — с китайцем Юй Янъи.

Турнирную таблицу с 6 очками возглавляет Каруана. Карлсен и Фируджа входят в группу преследователей лидера, набрав по 5,5 очка. У Дубова и Артемьева по 4,5 балла. Витюгов входит в трио замыкающих общее положение с 3 очками.

Ранее сообщалось, что Александра Горячкина уступила Цзюй Вэньцзюнь в десятой партии матча за шахматную корону.