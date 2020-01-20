Горячкина уступила Вэньцзюнь в десятой партии матча за шахматную корону
Россиянка Александра Горячкина уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в десятой партии матча за звание чемпионки мира по шахматам.
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Россиянка играла белыми фигурами. Счёт в матче стал 5,5:4,5 в пользу китаянки.
Следующая партия состоится 22 января. Всего спортсменки сыграют 12 партий.
Ранее сообщалось, что Горячкина уступила Вэньцзюнь в девятой партии матча за шахматную корону.
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