Плющенко и Мостовой сыграли в теннис на глазах у сына фигуриста

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сыграл в теннис с бывшим футболистом сборной России Александром Мостовым.
Плющенко и Мостовой сыграли в теннис на глазах у сына фигуриста
  • globallookpress.com

Фотоотчёт о матче экс-полузащитник испанской «Сельты» и московского «Спартака» выложил на своей странице в Instagram. На снимках ветераны спорта позируют перед сеткой на корте с ракетками и сыном Плющенко.

«Впервые за долгое время взяли ракетки в руки! И в принципе создали неплохую пару для игры. Хоть завтра в Мельбурн!» — подписал свой пост Мостовой.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Плющенко Алексей Мишин высказался о возможной смене спортивного гражданства Елизаветой Туктамышевой.

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