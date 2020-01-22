Плющенко и Мостовой сыграли в теннис на глазах у сына фигуриста
- globallookpress.com
Фотоотчёт о матче экс-полузащитник испанской «Сельты» и московского «Спартака» выложил на своей странице в Instagram. На снимках ветераны спорта позируют перед сеткой на корте с ракетками и сыном Плющенко.
«Впервые за долгое время взяли ракетки в руки! И в принципе создали неплохую пару для игры. Хоть завтра в Мельбурн!» — подписал свой пост Мостовой.
Ранее сообщалось, что бывший тренер Плющенко Алексей Мишин высказался о возможной смене спортивного гражданства Елизаветой Туктамышевой.