Фара заявил, что согласен на перепроверку своих допинг-проб

Четырехкратный победитель Олимпийских игр в беге на длинные дистанции Мо Фара прокомментировал отказ Британского антидопингового агентства (UKAD) передать во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) образцы его допинг-проб.

«Я увидел, что моё имя упоминалось в связи с UKAD и WADA по поводу перепроверки образцов. Хочу прояснить: со мной не консультировались на эту тему. Меня устраивает, что любой антидопинговый орган может перепроверить в любой момент любой из моих предыдущих образцов», — написал спортсмен в Twitter.

WADA направило запрос в UKAD о предоставлении допинг-проб Фары в связи с делом против его бывшего тренера Альберто Салазара, дисквалифицированного на четыре года за применение запрещённых методик и препаратов.

Ранее эксперт заявил, что UKAD борется за деньги и власть.