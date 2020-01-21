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Фара заявил, что согласен на перепроверку своих допинг-проб

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Четырехкратный победитель Олимпийских игр в беге на длинные дистанции Мо Фара прокомментировал отказ Британского антидопингового агентства (UKAD) передать во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) образцы его допинг-проб.
Фара заявил, что согласен на перепроверку своих допинг-проб
  • РИА Новости

«Я увидел, что моё имя упоминалось в связи с UKAD и WADA по поводу перепроверки образцов. Хочу прояснить: со мной не консультировались на эту тему. Меня устраивает, что любой антидопинговый орган может перепроверить в любой момент любой из моих предыдущих образцов», — написал спортсмен в Twitter.

WADA направило запрос в UKAD о предоставлении допинг-проб Фары в связи с делом против его бывшего тренера Альберто Салазара, дисквалифицированного на четыре года за применение запрещённых методик и препаратов.

Ранее эксперт заявил, что UKAD борется за деньги и власть.

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