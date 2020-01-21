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Эксперт: UKAD борется за деньги и власть

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Известный спортивный обозреватель Алан Мур считает, что Британскому антидопинговому агентству (UKAD) и Американскому антидопинговому агентству (USADA) безразличны судьбы спортсменов.
Эксперт: UKAD борется за деньги и власть
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«UKAD борется не за чистый спорт и честную игру, а за деньги и власть. Оно было не против того, чтобы допустить на Олимпиаду некоторых российских спортсменов, USADA же выступает за их полное отстранение. До тех пор, пока Великобританию не обяжут предоставить пробы Фары, оно будет оставаться при своём влиянии и заработке. Судьба британских, российских или ирландских спортсменов этим агентствам безразлична», — заявил Мур RT.

Ранее Мур заявил, что вся антидопинговая система прогнила до основания.

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