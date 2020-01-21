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Мур: вся антидопинговая система прогнила до основания

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Известный спортивный обозреватель Алан Мур выразил мнение, что запрос Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Британскому антидопинговому агентству (UKAD) о выдаче допинг-проб легкоатлета Мо Фары является частью внутренней борьбы в международном антидопинговом сообществе.
Мур: вся антидопинговая система прогнила до основания
  • Reuters

«Мы вступили в новую «горячую» фазу «гражданской войны» в англосаксонском антидопинговом сообществе: USADA против UKAD. США по-прежнему недовольны, что британцы получили очень денежный контракт на приведение российской системы в порядок. Американцы всеми средствами пытались подорвать позиции Великобритании, запрос проб Фары — очередной выпад в их сторону», — заявил Мур RT.

Также обозреватель назвал руководство мирового антидопингового сообщества мафией.

«Об этом говорилось уже давно: вся система прогнила до основания. Россия была удобным мальчиком для битья, но сейчас мы начинаем наблюдать раздоры внутри антидопингового сообщества. Наверху стоит отвратительная мафия, какой не ожидаешь там увидеть. USADA, по сути, пытается избавиться от UKAD, чтобы установить контроль над этой сферой и завладеть золотой жилой. Так что борьба станет крайне ожесточённой и ещё не раз даст о себе знать, особенно перед Олимпийскими играми в Токио», — добавил Мур.

Ранее Кэшмор заявил, что за отказ предоставить пробы Фары UKAD грозит наказанием.

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